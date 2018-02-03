США опровергли информацию об увеличении военного контингента в Афганистане

США не планируют отправлять в Афганистан дополнительную тысячу военнослужащих. С таким заявлением выступил министр обороны страны Джеймс Мэттис.

«Мы объявили стратегию и примерные цифры. Если вы имеете в виду дополнительную тысячу солдат или пять тысяч — подобных планов у меня нет», — приводит «РИА Новости» слова главы Пентагона.

Как писал портал iz.ru, ранее СМИ сообщили о планах США увеличить свой военный контингент в Афганистане на 1 тыс. человек весной этого года. Данная мера направлена на активизацию операции против боевиков радикального движения «Талибан» (организация запрещена в РФ).

Ситуация в Афганистане в последнее время заметно ухудшилась. Радикальные группировки объявили о начале наступления и активизировали подрывную деятельность против Кабула и иностранных войск.