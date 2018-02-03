США назвали условие применения ядерного оружия

США применят ядерное оружие только в чрезвычайных ситуациях, в том числе для защиты союзников.

Какговорится в опубликованной 2 февраля национальной ядерной доктрине, «США будут нацелены на прекращение любого конфликта для минимизации уровня разрушений».

В доктрине также указывается, что «США продолжат работать с союзниками для подрыва распространения сетей и перехвата передачи ядерных материалов».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты считают, что Россия может нанести превентивный ограниченный ядерный удар. Доктрина также относит к числу угроз Иран и КНДР.