Прямой эфир
Сюжет:

Почти 180 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками

0
Фото: Global Look Press/Ayman Ameen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столкновениях с израильскими силовиками в различных районах Западного берега реки Иордан пострадали 164 палестинца. 

Как сообщили «РИА Новости» в Красном Полумесяце, восемь из них ранены боевыми пулями, 25 — пулями с резиновыми наконечниками, 131 палестинец пострадал от действия слезоточивого газа. Еще 13 — получили ранения на границе сектора Газа с Израилем.

Силовики признают применение огнестрельного оружия, но подчеркивают, что снайперы стремятся нанести нелетальный урон.

Ранее Израиль сообщил об очередном запуске ракеты из сектора Газа.

Волна протестов продолжается два месяца, став ответом палестинцев на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Патрушев прибыл в Иерусалим для обсуждения вопросов безопасности
Израильский министр прокомментировал встречу Путина и Нетаньяху

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017