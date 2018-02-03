Почти 180 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками

В столкновениях с израильскими силовиками в различных районах Западного берега реки Иордан пострадали 164 палестинца.

Как сообщили «РИА Новости» в Красном Полумесяце, восемь из них ранены боевыми пулями, 25 — пулями с резиновыми наконечниками, 131 палестинец пострадал от действия слезоточивого газа. Еще 13 — получили ранения на границе сектора Газа с Израилем.

Силовики признают применение огнестрельного оружия, но подчеркивают, что снайперы стремятся нанести нелетальный урон.

Ранее Израиль сообщил об очередном запуске ракеты из сектора Газа.

Волна протестов продолжается два месяца, став ответом палестинцев на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.