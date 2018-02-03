Путин поздравил живущую в Абхазии участницу боев за Сталинград

Президент России Владимир Путин поздравил единственную участницу Сталинградской битвы, живущую в Абхазии. Глава государства направил ей телеграмму и букет алых роз.

В пятницу, 2 февраля, 95-летнюю Валентину Шульгину поздравил заместитель посла России в Абхазии Юрий Ясносокирский и передал ей телеграмму российского президента и цветы.

Путин поблагодарил ее за совершенный в дни разгрома немецких войск под Сталинградом подвиг и личный вклад в победу над нацизмом, передает «Интерфакс».

Валентина Шульгина окончила Томский медицинский институт и работала в селе врачом. В августе 1941 года она была призвана в армию. На тот момент Шульгиной был 21 год.

Ее назначили командиром санитарного взвода и направили в Сталинград. Шульгина была награждена медалью «За отвагу».

После освобождения Сталинграда Шульгину перебросили в Мичуринск, а затем в Курско-Орловскую дугу, где ее удостоили ордена Красной Звезды. День победы, как рассказывала женщина, она встретила в Берлине.

Как писал портал iz.ru, 2 февраля президент России посетил Волгоград по случаю 75-летия окончания Сталинградской битвы. Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память советских военных минутой молчания.