Прямой эфир

Путин поздравил живущую в Абхазии участницу боев за Сталинград

0
Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил единственную участницу Сталинградской битвы, живущую в Абхазии. Глава государства направил ей телеграмму и букет алых роз.

В пятницу, 2 февраля, 95-летнюю Валентину Шульгину поздравил заместитель посла России в Абхазии Юрий Ясносокирский и передал ей телеграмму российского президента и цветы.

Путин поблагодарил ее за совершенный в дни разгрома немецких войск под Сталинградом подвиг и личный вклад в победу над нацизмом, передает «Интерфакс».

Валентина Шульгина окончила Томский медицинский институт и работала в селе врачом. В августе 1941 года она была призвана в армию. На тот момент Шульгиной был 21 год.

Ее назначили командиром санитарного взвода и направили в Сталинград. Шульгина была награждена медалью «За отвагу».

После освобождения Сталинграда Шульгину перебросили в Мичуринск, а затем в Курско-Орловскую дугу, где ее удостоили ордена Красной Звезды. День победы, как рассказывала женщина, она встретила в Берлине.

Как писал портал iz.ru, 2 февраля президент России посетил Волгоград по случаю 75-летия окончания Сталинградской битвы. Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память советских военных минутой молчания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посол Австралии в студенчестве защитил диссертацию о Сталинградской битве
Фотохроника Сталинградской битвы
Архивные кадры переломного сражения Великой Отечественной войны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017