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Украинке на фреске в московском метро заменили венок на платок

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Московский метрополитен прокомментировал изменение фрески на станции метро «Киевская» в Москве, где вместо венка на голове украинской девушки появился платок. На изменение в образе украинки обратили внимание пользователи соцсетей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Спасибо за внимание к фрескам на «Киевской». Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на панно «Танцующие» покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы», — пояснили в пресс-службе метрополитена.

 

 

Пользователи рунета напомнили, изначально украинка на панно была изображена именно в платке. В качестве доказательства они продемонстрировали фотографию 1954 года из музея Щусева. Некоторые пользователи обратили внимание, что реставрация была выполнена небрежно, так как из-под платка девушки виднеются концы лент венка.

Также некоторые читатели обратили внимание на то, что после реставрации другой фрески на ней внезапно появился «лишний» мальчик.

 

 

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