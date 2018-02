Украинке на фреске в московском метро заменили венок на платок

Московский метрополитен прокомментировал изменение фрески на станции метро «Киевская» в Москве, где вместо венка на голове украинской девушки появился платок. На изменение в образе украинки обратили внимание пользователи соцсетей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Спасибо за внимание к фрескам на «Киевской». Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на панно «Танцующие» покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы», — пояснили в пресс-службе метрополитена.

Ukrainian girl got a headscarf after the renovation of Kievskaya metro station in Moscow. Hello, all you alt-right people admiring Russia pic.twitter.com/ZYBQy711Iq