«Химки» вырвали победу у «Уникахи» в матче баскетбольной «Евролиги

Подмосковные «Химки» в 21-м туре баскетбольной Евролиги в упорной борьбе вырвали победу у испанской «Уникахи». Встреча завершилась со счетом 68:66 (9:11, 22:28, 18:16, 19:11).

Самым результативным игроком в составе «Химок» стал россиянин Алексей Швед, в его актие 22 очка. Американец Тайлер Ханикатт оформил дабл-дабл (11 очков и 15 подборов). У «Уникахи» 16 очков набрал Адам Ващински.

«Химки» после 21 тура занимают 7 строчку в турнирной таблице, которое гарантирует выход в плей-офф. Подмосковная команда одержала 12 побед и потерпела 9 поражений, набрав 36 очков.

В следующем матче «Химки» на выезде сыграют с литовским «Жальгирисом», который занимает 6 место в турнирной таблице. Матч состоится 9 февраля.

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