Бастрыкин поручил взять на контроль дело о нападении в школе под Калугой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Калужской области взять на контроль расследование уголовного дела об ученике седьмого класса, который ударил одноклассника ножом и выпрыгнул в окно. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что главе следственного подразделения поручено подключить к расследованию уголовного дела опытных следователей отдела по расследованию особо важных дел областного управления СК РФ.

«Александр Бастрыкин также поставил на контроль ход расследования уголовного дела в центральном аппарате СК России», — приводит слова Петренко «РИА Новости».

В ближайшее время следователям предстоит тщательно разобраться в обстоятельствах случившегося.

Как сообщал портал iz.ru, в пятницу семиклассник в школе №1 города Спас-Деменск ранил кухонным ножом одноклассника, после чего выпрыгнул в окно. Инцидент произошел в тот момент, когда учительница вышла из кабинета за классным журналом. По данному факту возбуждено уголовное дело.