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Бастрыкин поручил взять на контроль дело о нападении в школе под Калугой

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Калужской области взять на контроль расследование уголовного дела об ученике седьмого класса, который ударил одноклассника ножом и выпрыгнул в окно. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что главе следственного подразделения поручено подключить к расследованию уголовного дела опытных следователей отдела по расследованию особо важных дел областного управления СК РФ.

«Александр Бастрыкин также поставил на контроль ход расследования уголовного дела в центральном аппарате СК России», — приводит слова Петренко «РИА Новости».

В ближайшее время следователям предстоит тщательно разобраться в обстоятельствах случившегося.

Как сообщал портал iz.ru, в пятницу семиклассник в школе №1 города Спас-Деменск ранил кухонным ножом одноклассника, после чего выпрыгнул в окно. Инцидент произошел в тот момент, когда учительница вышла из кабинета за классным журналом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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