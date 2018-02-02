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«Аэрофлот» перенесет почти 50 субботних рейсов из-за непогоды

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Авиакомпания «Аэрофлот» перенесет время прилета и вылета 48 субботних рейсов в аэропорту Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление перевозчика.

Отмечается, что 14 авиарейсов, запланированных на субботу из Шереметьево, были перенесены на воскресенье. Все пассажиры будут оповещены об изменениях расписания через колл-центр.

«Прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота», — заверили в авиакомпании.

Как сообщал портал iz.ru, в пятницу Росгидромет объявил «желтый» уровень погодной опасности, который ожидается 3 февраля в Москве. Такой же уровень опасности погоды объявлен и на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО). Синоптики спрогнозировали, что в предстоящие выходные в столице ожидаются самые сильные для февраля за 100 лет снегопады.

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