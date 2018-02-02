Сильные осадки ожидаются в Липецке

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды распространило МЧС в связи с приходом сильных осадков и ветра в Липецк, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в регионе с завтрашнего вечера, 3 февраля. В регион придут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, туман и сильные порывы ветра со скоростью до 20 м/с, сообщает Lipetskmedia.

Подобные погодные условия продержаться до 5 февраля. Сопровождать явления будет высокая облачность, возникновение гололедных явлений на дорогах. Температура воздуха в ночное время составит от минус 3 до плюс 2 градусов, в дневное — от 0 до плюс 5 градусов.

При подобной метеообстановке возможно возникновение разнообразных чрезвычайных ситуаций. Поэтому спасатели рекомендуют автомобилистам и пешеходам быть внимательными и осторожными. Руководители местных органов самоуправления получили предписания о принятии всех возможных мер для безопасности граждан.