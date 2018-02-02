Авиакомпания «Волга–Днепр» перевезла носорогов в Ростов-на-Дону

Авиакомпания «Волга–Днепр» осуществила перевозку южных белых носорогов из Тель-Авива в Ростов-на-Дону для пополнения одного из самых старых и крупных зоопарков России.

Грузовой модернизированный самолет Ил-76ТД-90ВД авиакомпании «Волга–Днепр» осуществил перевозку южных белых носорогов. Самолет оснащен климат-контролем, имеется функция регулировки давления на борту судна, также современные двигатели производят не так много шума, поэтому перевозка для животных прошла спокойно и комфортно, сообщает 1ul.ru.

По словам доктора Гиллада Голдстейна, куратора израильского зоологического центра, который сопровождал животных в их перевозке, полет прошел в спокойной обстановке, экипаж судна очень опытный, поэтому все действия были слаженные и эффективные.

Переговоры о переводе носорогов из Израиля в один из старейших, крупнейших российских зоопарков — участников программ международного уровня по спасению редких и исчезающих видов — начались еще год назад, в феврале. Сотрудники зоопарка-отправителя дали ряд рекомендаций по содержанию животных. Теперь носороги будут обитать в реконструированных вольерах.