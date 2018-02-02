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Федотов заявил об отсутствии примирения между Сванидзе и Шевченко

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Между подравшимися в радиоэфире журналистами Николаем Сванидзе и Михаилом Шевченко не произошло примирения, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«Мы сегодня встретились в совете (со Сванидзе и Шевченко), были и другие члены совета. Примирения не произошло, но тема исчерпана. Разговор был вполне мирным. Каждый остался при своем, но оба сказали, что решать мировоззренческие споры кулаками неправильно», — приводит ТАСС слова Федотова.

Напомним, ранее Михаил Федотов принес извинения за драку журналистов Максима Шевченко и Николая Сванидзе в прямом радиоэфире.

Как писал портал iz.ru, журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе обсуждали в прямом эфире политику Иосифа Сталина в ходе Великой Отечественной войны. Беседа транслировалась на youtube-канале радиостанции «Комсомольская правда». В результате спор двух журналистов завершился дракой.

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