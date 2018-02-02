Метель и гололедица ожидается в Орловской области

Синоптики Гидрометцентра России предвещают ухудшение погодных условий, в том числе метели, усиление ветра и гололедицы, на территории ряда субъектов ЦФО, среди которых и Орловская область.

Облачно с прояснениями ожидается 3 февраля в Орловской области по прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В течение дня ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами могут наблюдаться туман и гололедица. Температура воздуха днем до 3 градусов тепла, южный ветер до 13 м/с, сообщает InfoOrel.

Похожая погода сохранится и 4 февраля, однако ветер южный с переходом на западный усилится, возможны порывы до 18 м/с. Ночью и днем 5 февраля ожидается умеренный снег, юго-восточный ветер с переходом на северный может достигать 18 м/с. Температура воздуха при этом сильно опустится, днем возможно до минус 12 градусов.