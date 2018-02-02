Двое мужчин насмерть замерзли в Архангельской области

Двое мужчин замерзли насмерть на территории региона с начала 2018 года, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области.

Следственный комитет начал доследственные проверки по факту гибели двух мужчин, которые насмерть замерзли в Архангельской области. Тело 61-летнего местного жителя было обнаружено возле частного дома в поселке Рембуево утром 30 января, сообщает ИА FlashNord.

Причиной смерти медики назвали общее переохлаждение. Погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее в области был объявлен в розыск 31-летний житель Москвы, который отправился в Архангельск на автомобиле. Транспортное средства сотрудники полиции обнаружили 20 января, а на следующий день обнаружили тело мужчины в 6 км от машины. Предположительно, он покинул автомобиль по неизвестной причине, заблудился в лесу и замерз насмерть.