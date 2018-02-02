Прямой эфир

Пожар произошел на базе отдыха в Новгородской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар произошел на базе отдыха в Валдайском районе Новгородской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по области.

Инцидент произошел вчера, 1 февраля, на одной из баз отдыха в Валдайском районе. На пульт спасателей поступило сообщение о пожаре около 21:00. По прибытии на место происшествия спасатели обнаружили, что горит автономная котельная.

Автономная котельная располагалась возле одного из гостевых домиков. В результате возгорания огонь перекинулся на гостевой дом, сообщает Новгород.ру.

В результате пожара котельная выгорела по всей площади. Гостевой домик пожарные вовремя потушили и спасли. Никто не пострадал.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. В ликвидации возгорания участвовали две единицы техники, боевые расчеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Свердловской области сгорел дом Ельцина
Православный храм горел ночью в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017