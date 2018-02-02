Пожар произошел на базе отдыха в Новгородской области

Пожар произошел на базе отдыха в Валдайском районе Новгородской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по области.

Инцидент произошел вчера, 1 февраля, на одной из баз отдыха в Валдайском районе. На пульт спасателей поступило сообщение о пожаре около 21:00. По прибытии на место происшествия спасатели обнаружили, что горит автономная котельная.

Автономная котельная располагалась возле одного из гостевых домиков. В результате возгорания огонь перекинулся на гостевой дом, сообщает Новгород.ру.

В результате пожара котельная выгорела по всей площади. Гостевой домик пожарные вовремя потушили и спасли. Никто не пострадал.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. В ликвидации возгорания участвовали две единицы техники, боевые расчеты.