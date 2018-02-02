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Нижегородская студентка замерзла насмерть в сугробе

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Нетрезвая 19-летняя студентка трагически скончалась, замерзнув насмерть в сугробе в городе Лысково Нижегородской области. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительной версии, 19-летняя студентка Нижегородского университета имени Лобачевского Полина вышла из кафе, в котором отдыхала с друзьями, и упала в сугроб. Друзья были уверены, что подвыпившая подруга отправилась домой, поэтому на улицу искать ее никто не вышел. Тело обнаружили только утром, сообщает megatyumen.ru.

Знакомые погибшей утверждают, что Полина выпивала мало и редко. Предполагают, что, немного превысив норму, она почувствовала себя плохо. Все друзья характеризуют ее как скромную, добрую и умную девушку.

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