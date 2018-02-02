Маршрутка сбила школьника в Оренбургской области

Маршрутное такси сбило школьника на пешеходном переходе в Орске Оренбургской области, сообщает пресс-служба управления МВД России по области.

Инцидент произошел вчера днем, 1 февраля, в районе 14:55 возле одного из домов на улице Добровольского. Автомобиль «Газель» под управлением мужчины 1958 года рождения двигался по улице Добровольского по направлению к улице Ленина, сообщает РИА «Оренбуржье».

В это время дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу переходил несовершеннолетний пешеход. Водитель маршрутного такси допустил столкновение и сбил школьника.

В результате дорожно-транспортного-происшествия пешеход получил телесные травмы и был госпитализирован. В медицинском учреждении специалисты диагностировали у него сотрясение головного мозга и ушибы волосистой части головы. По факту произошедшего проводится проверка. Причины и обстоятельства аварии выясняются.