Путин открыл квест-комнату по событиям Сталинградской битвы

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии квест-комнаты, посвященной событиям Сталинградской битвы. Глава государства также открыл мультимедийную выставку «Имена из солдатских медальонов» в историческом парке «Россия — моя история», передает РИА «Новости».

Посещая экспозицию музея, президент осмотрел бронекатер Волжской флотилии БК-31, который считался пропавшим с октября 1942 года. В ближайшее время корабль планируется сделать мемориалом, однако его дальнейшую судьбу определят фронтовики.

Кроме того, для президента устроили импровизированную презентацию нового проекта Всероссийского движения «Волонтеры Победы» — исторической квест-комнаты. Участники мероприятия попросили Путина дать символичный старт новому проекту. Президент вместе с волонтерами нажал на интерактивный экран, после чего проект был запущен.

«Вы же работали? Подходите сюда, руки давайте», — подозвал он всех и по команде на счет «три» вместе с волонтерами запустил программу.

Как сообщал портал iz.ru, по случаю 75-летия окончания Сталинградской битвы Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде по случаю торжественных мероприятий, посвященных 75-летию окончания Сталинградской битвы. Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память советских военных минутой молчания.