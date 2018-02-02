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Путин открыл квест-комнату по событиям Сталинградской битвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин принял участие в открытии квест-комнаты, посвященной событиям Сталинградской битвы. Глава государства также открыл мультимедийную выставку «Имена из солдатских медальонов» в историческом парке «Россия — моя история», передает РИА «Новости».

Посещая экспозицию музея, президент осмотрел бронекатер Волжской флотилии БК-31, который считался пропавшим с октября 1942 года. В ближайшее время корабль планируется сделать мемориалом, однако его дальнейшую судьбу определят фронтовики.

Кроме того, для президента устроили импровизированную презентацию нового проекта Всероссийского движения «Волонтеры Победы» — исторической квест-комнаты. Участники мероприятия попросили Путина дать символичный старт новому проекту. Президент вместе с волонтерами нажал на интерактивный экран, после чего проект был запущен.

«Вы же работали? Подходите сюда, руки давайте», — подозвал он всех и по команде на счет «три» вместе с волонтерами запустил программу.

Как сообщал портал iz.ru, по случаю 75-летия окончания Сталинградской битвы Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде по случаю торжественных мероприятий, посвященных 75-летию окончания Сталинградской битвы. Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память советских военных минутой молчания.

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