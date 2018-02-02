Проекты рыбного сквера и книжных скамеек разработали в Тамбове

Проекты рыбного сквера, маяка на набережной и книжных скамеек разработали в Тамбове, сообщает информационное управление городской администрации.

Дизайн-проекты рыбного сквера, маяка на набережной и книжных скамеек разработали для благоустройства новых общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной общественной среды», сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Скамейки и цветочницы планируют разместить в скверах около библиотек на улицах Ивана Франко, они будут сделаны в виде книг, подставок под печатные издания и других тематических объектов.

Площадь Льва Толстого пополнится большой беседкой, на которой будут размещены стенды с цитатами его произведений. На набережной планируют установить смотровую площадку и маяк, сквер на улице Гастелло, за остановкой «Елецкая», оформят в рыбном стиле.

Все территории по благоустройству должны будут пройти повторное голосование, и если местные жители снова поддержат этот список, то проект начнут осуществлять.