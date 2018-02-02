Прямой эфир

Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU по биатлону в Италии

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на 10 км на этапе Кубка мира IBU в итальянском Мартелле.

Логинов финишировал со временем 25 минут 31,2 секунды, не промахнувшись ни разу на огневых рубежах. Вторым пришел норвежец Фредрик Йесбакк, с одним промахом проигравший россиянину более минуты. Бронзову награду получил француз Симон Фуркад, проигравший Логинову 1 минуту 20,2 секунды, сообщает «Спорт-Экспресс».

Другой россиянин Алексей Волков финишировал на четвертом месте, Дмитрий Малышко — на пятой позиции.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российский биатлонист-юниор выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ
Сборная России по биатлону заняла третье место в медальном зачете на ЧЕ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017