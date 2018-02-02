Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU по биатлону в Италии

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на 10 км на этапе Кубка мира IBU в итальянском Мартелле.

Логинов финишировал со временем 25 минут 31,2 секунды, не промахнувшись ни разу на огневых рубежах. Вторым пришел норвежец Фредрик Йесбакк, с одним промахом проигравший россиянину более минуты. Бронзову награду получил француз Симон Фуркад, проигравший Логинову 1 минуту 20,2 секунды, сообщает «Спорт-Экспресс».

Другой россиянин Алексей Волков финишировал на четвертом месте, Дмитрий Малышко — на пятой позиции.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter