Три человека погибли и 30 пострадали при ДТП с автобусом в Аргентине

Трое подростков погибли и более 30 человек получили травмы при ДТП с автобусом, в котором из Чили в Парагвай по территории Аргентины ехала спортивная делегация.

По данным издания Soy Chile, всего в салоне автобуса находились 37 человек, 29 из которых были подростками в возрасте от 13 до 15 лет.

В результате столкновения этого автобуса с другим пострадали 33 человека, десять из них получили серьезные травмы, заявил замминистра здравоохранения аргентинской провинции Мендоса.