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Автослесарь разбил лопатой автомобиль в Липецкой области

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Автослесарь разбил лопатой автомобиль, который взялся отремонтировать у себя в гараже в Добринском районе Липецкой области, сообщает пресс-служба

К слесарю-любителю 27 декабря 2016 года обратился местный житель с просьбой отремонтировать его автомобиль после участия в дорожно-транспортном происшествии. Слесарь получил необходимые для ремонта запасные части и транспортное средство Renault Logan с повреждениями бампера, решетки радиатора, лобового стекла и вмятиной с левой стороны крыши. Исполнитель пообещал всё исправить за 10 тыс. рублей к Новому году и перегнал автомобиль к себе в гараж, сообщает GOROD48.

В назначенный срок владелец приехал в гараж к слесарю и обнаружил свой неотремонтированный автомобиль с новыми повреждениями в виде вмятины на задней левой двери, разбитой задней фары, трещины на заднем левом крыле и повреждением правого, погнутой крыши, разбитой левой двери и повреждениями левой части бампера.

Слесарь вернул все запасные части для ремонта и отдал 15 тыс. рублей. Автовладелец провел специальную экспертизу, которая установила, что ремонт транспорта обойдется в 51 983 рублей, после чего потерпевший обратился в суд.

На суде жена истца дала свидетельские показания о том, что она видела, как слесарь засыпал автомобиль снегом и бил его лопатой. Суд удовлетворил требования истца и обязал мастера выплатить денежные средства в полном объеме. После этого мастером была подана апелляция, но суд отклонил ее.

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