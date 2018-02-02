Прямой эфир

МЧС предупредило граждан об ухудшении погоды в Севастополе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Региональное МЧС обратилось к жителям и гостям города с предупреждением на основании прогноза синоптиков о дожде и сильном ветре в Севастополе 3 и 4 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об ухудшении погодных условий в ночь на 3 февраля. Ожидается дождь, временами сильный, а также южный ветер до 24 м/с, сообщает ИА SevastopolMedia.

Температура воздуха составит около 8 градусов тепла. Дождь продолжится и 4 февраля, ветер юго-западный, до 23 м/с. Севастопольские спасатели напоминают, что при штормовом ветре желательно не выходить на улицу, а также не подходить к деревьям, рекламным щитам и не плавать в море. Также следует уточнять расписание катеров и паромов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шторм повторно повредил Олимпийскую набережную Сочи
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 3 февраля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017