МЧС предупредило граждан об ухудшении погоды в Севастополе

Региональное МЧС обратилось к жителям и гостям города с предупреждением на основании прогноза синоптиков о дожде и сильном ветре в Севастополе 3 и 4 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об ухудшении погодных условий в ночь на 3 февраля. Ожидается дождь, временами сильный, а также южный ветер до 24 м/с, сообщает ИА SevastopolMedia.

Температура воздуха составит около 8 градусов тепла. Дождь продолжится и 4 февраля, ветер юго-западный, до 23 м/с. Севастопольские спасатели напоминают, что при штормовом ветре желательно не выходить на улицу, а также не подходить к деревьям, рекламным щитам и не плавать в море. Также следует уточнять расписание катеров и паромов.