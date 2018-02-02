26 января — 2 февраля в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Во время открытия выставки «Жёны» в Музее русского импрессионизма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Спикеры во время Конгресса сирийского национального диалога в Сочи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Дилинговый центр Сбербанка РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин встретился с членами сборной олимпийских атлетов из России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
На открытии выставки «Парк Горького. Начало», посвященной 90-летию старейшего московского парка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Товарищеский матч между сборными России и Белоруссии в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Ректор МГУ Виктор Садовничий во время традиционного распития медовухи в Татьянин день в МГУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Поклонники провожают Евгению Медведеву на Олимпийские игры в Пхёнчхан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Владимир Путин во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает в Еврейском музее и центре толерантности в рамках мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв холокоста и годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Призеры премии «Золотой орел»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Берл Лазар, Влодзимеж Марчиняк, Сильви Берманн, Джон Хантсман во время закладки камня в основание памятника жертвам холокоста в Еврейском музее и центре толерантности
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
В мастерской скульптора Георгия Мотовилова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Эльвира Набиуллина во время заседания президиума Государственного совета РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Тренировка сборной России по хоккею во время дня открытых дверей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Участники встречи президента РФ Владимира Путина с доверенными лицами фотографируются во время мероприятия в Гостином Дворе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Работа центра управления сетями Московской объединенной энергетической компании
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