Начата проверка по факту ДТП на трассе Уссурийск–Владивосток

Доследственная проверка начата по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе Уссурийск–Владивосток, в котором пострадали два человека, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

По предварительной информации, 27-летний водитель, управляя автомобилем Toyota, двигался по трассе в сторону Владивостока, по неизвестной причине не справился с управлением транспортным средством и врезался в дерево, сообщает ИА UssurMedia.

В результате столкновения водитель и его 18-летняя девушка-пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Мужчина на данный момент находится в коме.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что прав у водителя не было, кроме того, он не обучался в автошколе для их получения. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.