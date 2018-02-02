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Шесть бесхозных кладбищ обнаружили в Брянской области

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Шесть бесхозных кладбищ обнаружили сотрудники прокуратуры на территории Мглинского района Брянской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Сотрудники прокуратуры обнаружили шесть бесхозных кладбищ, все они расположены на территории Вельжичского сельского поселения. Погосты считаются бесхозными, ничьими, потому что местные власти не зарегистрировали на них права собственности.

Прокуратура подала исковое заявление в суд, в котором призывало местную администрацию зарегистрировать кладбища, тем самым взяв их на обеспечение, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Суд удовлетворил исковое заявление в полном объеме и обязал чиновников взять на баланс сельские погосты. На надзорный орган возложили обязательство о контролировании процесса исполнения.

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