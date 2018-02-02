Медведев пошутил на тему землетрясения в Алма-Ате

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, завершая заседание межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате, пошутил по поводу землетрясения, случившегося в городе.

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло во время рассмотрения на заседании совета ЕАЭС постановления № 666 совета министров Белоруссии, являющейся членом объединения.

«Как справедливо мои коллеги говорят, землетрясение произошло в момент рассмотрения постановления № 666 совета министров Республики Беларусь. Это для всех для нас урок, а для Республики Беларусь — знак, сигнал Божий», — приводит его слова «РИА Новости».

Эпицентр подземных толчков залегал в пяти километрах к западу от столицы Казахстан на глубине десяти километров. Землетрясение было зафиксировано в 15:20 по местному времени (12:20 мск). Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщал портал iz.ru, Медведев на заседании межправсовета ЕАЭС призвал участников объединения выработать единый подход к регулированию рынка криптовалют.