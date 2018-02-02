Прямой эфир

Медведев пошутил на тему землетрясения в Алма-Ате

0
Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, завершая заседание межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате, пошутил по поводу землетрясения, случившегося в городе.

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло во время рассмотрения на заседании совета ЕАЭС постановления № 666 совета министров Белоруссии, являющейся членом объединения. 

«Как справедливо мои коллеги говорят, землетрясение произошло в момент рассмотрения постановления № 666 совета министров Республики Беларусь. Это для всех для нас урок, а для Республики Беларусь — знак, сигнал Божий», — приводит его слова «РИА Новости»

Эпицентр подземных толчков залегал в пяти километрах к западу от столицы Казахстан на глубине десяти километров. Землетрясение было зафиксировано в 15:20 по местному времени (12:20 мск). Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщал портал iz.ru, Медведев на заседании межправсовета ЕАЭС призвал участников объединения выработать единый подход к регулированию рынка криптовалют. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев пошутил по поводу «кремлевского доклада» США
Страны ЕАЭС договорились о порогах беспошлинной интернет-торговли

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017