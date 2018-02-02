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Жених похитил у женщины 21 тыс. рублей и сбежал в Брянске

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Жених похитил у женщины 21 тыс. рублей в Брянске, затем сбежал от нее в Москву, чтобы уехать в Республику Коми на заработки, сообщает пресс-служба управления МВД по городу.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась 39-летняя женщина, которая рассказала, что у нее похитили мобильный телефон и банковскую карту, на которой лежало 21 тыс. рублей. Предположительно это сделал ее сожитель, с которым они собирались узаконить отношения, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В ходе разбирательства выяснилось, что потерпевшая познакомилась со своим сожителем несколько недель назад и через несколько дней он переехал к ней домой. По мнению потерпевшей, взаимные чувства ускорили события и практически сразу после переезда пошли разговоры о свадьбе.

Однажды утром женщина обнаружила пропажу мобильного телефона, карты, также исчез ее сожитель вместе с вещами. В отделении полиции потерпевшей показали фотографии ранее судимых мужчин, на одной из них она узнала злоумышленника. Им оказался ранее судимый за убийство 29-летний житель Брянска.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого только с помощью коллег из Москвы. Именно в Москву направился бывший сожитель потерпевшей после инцидента, чтобы купить билет на поезд до Коми, где он до этого работал. Сотрудники московских правоохранительных органов сняли злоумышленника с поезда и отправили обратно в Брянск.

Мужчина рассказал, что денежные средства потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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