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Матвиенко допустила создание министерства одиночества

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Фото: flickr.com/Совет Федерации
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила, что в будущем в России создадут министерство одиночества.

Она отметила, что это одна их самых острых проблем в современном мире.

«Надо использовать все возможные формы, чтобы люди пожилого поколения не чувствовали себя одинокими», — заявила Матвиенко на встрече с работниками социальной сферы села.

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что эта категория граждан требует повседневного внимания.

Спикер Совфеда также напомнила о своем предложении создать другое ведомство.

«Я уже предлагала министерство счастья, как-то не очень поддерживают меня. Ну вот, на очереди министерство одиночества. Будем креативить. Может быть, достучимся», — сказала Матвиенко.

Как сообщал портал iz.ru, председатель верхней палаты парламента России ранее предложила обратить внимание на опыт Объединенных Арабских Эмиратов, где функционируют «министерство счастья» и «министерство будущего».

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