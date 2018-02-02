В Египте строят новую столицу

В Египте началось строительство правительственных объектов для новой административной столицы. Об этом заявил руководитель проекта Ахмед Заки Абдин.

По его словам, канцелярия египетского президента и правительство арабской республики переедут в новую столицу в течение ближайших полутора лет.

«Правительственные учреждения в новую административную столицу будут переезжать в течение 18 месяцев, это касается президентской канцелярии, кабинета министров, парламента», — приводит слова Абдина агентство MENA.

О плане Египта по строительству новой административной столицы в пустыне, в 45 км к востоку от Каира, сообщил в марте 2015 года министр жилищного строительства Мустафа Мадбули.

Необходимость строительства объясняется перенаселенностью нынешней столицы Египта. Стоимость первой очереди проекта составит $45 млрд, и по первоначальным планам египетского правительства она должна быть реализована к 2020 году.