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Уникальная комната матери и ребенка появилась в Красноярске

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Уникальное помещение, которое может быть доступно многим, и включает в себя бесплатную комнату матери и ребенка, появилось в Красноярске, сообщает пресс-служба городской администрации.

На Театральной площади города установили необычное мобильное сооружение. Необычность его заключается в том, что это туалетная комната, которая доступна матерям с колясками и людям с ограниченными возможностями. В помещении всегда комфортная температура — зимой тепло, а летом за счет системы кондиционирования прохладно. Температуру воздуха в помещении можно регулировать самостоятельно, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Комната оборудована автоматической системой кварцевания, и одновременно с этим мобильна. Демонтаж комнаты при необходимости не займет много времени, и ее можно будет легко перевезти и установить в другом месте. В комнате размещены три кнопки для вызова помощи, есть откидной пеленальный столик, датчик дыма.

Вход в помещение оборудован специальными пандусами. Уборка комнаты будет происходить ежедневно выездной сервисной службой. Воспользоваться помещением смогут все желающие абсолютно бесплатно.

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