«Конкурс был почти 700 человек на место»

Финалист конкурса «Лидеры России» Кирилл Бабаев работает одновременно в науке и бизнесе. Когда-то он был старшим вице-президентом в «Альфа-групп», а теперь его агентство консультирует бизнесменов и компании по вопросам коммуникаций. Кроме того, Кирилл Бабаев занимается фундаментальной наукой в Институте востоковедения РАН и возглавляет научное издательство. В интервью «Известиям» он рассказал о том, как выглядит современная управленческая элита и чего не хватает российской науке.

— У вас довольно обширный управленческий опыт, вы ведете сразу несколько проектов. Зачем вам участие в конкурсе?

— Почти каждый день я слышу, что в нашей стране отсутствуют социальные лифты, что власть не дает возможности гражданам двигаться вперед и вверх. Поэтому захотел посмотреть своими глазами, работает ли этот лифт. И для меня очень важно, станет ли в итоге конкурс формальностью ради галочки или это действительно будет содержательная работа по поиску и выдвижению управленческой и интеллектуальной элиты, которая может быть востребована государством. Кроме того, у меня самого есть масштабные задумки. Возможно, шансы их реализовать будут выше, если что-то получится с конкурсом.

— А как определить — сработал ли конкурс в качестве лифта?

— Финалисты довольно плотно общаются между собой — думаю, очень скоро будет видно, как сложилась судьба участников, победивших в конкурсе.

— Какое вообще впечатление произвели на вас другие финалисты?

— Самое положительное. Когда я приезжал на полуфинал, был настроен скептически. Мне хотелось посмотреть, как выглядит современная управленческая элита России. Но было и какое-то недоверие, как к конкурсу красоты, ведь все знают, как они устроены. Но когда я посмотрел на полуфиналистов, оказалось, что их уровень и потенциал очень высок. Люди прошли большой путь: на конкурс заявлено 200 тыс. человек, до нынешней стадии дошли всего 300. Разумеется, это хороший естественный отбор.

— Как бы вы описали среднестатистического финалиста «Лидеров России»?

— Это человек с двумя и более высшими образованиями, имеющий примерно 10-летний опыт управленческой работы. Как правило, он прошел несколько ступеней по карьерной лестнице и хорошо ориентируется в современных тенденциях развития внешней политики, экономики, управления. В целом это высококвалифицированные профессионалы с очень хорошим бэкграундом. В общем, с полуфинала я вышел ободренным. Считаю, что финалисты действительно отобраны очень достойные.

— Вы упомянули, что у вас в запасе много масштабных задумок. Каких именно?

— У меня есть довольно редкое сочетание навыков — за счет опыта работы в науке и бизнесе я хорошо представляю, как функционируют обе эти сферы. И этот навык менеджмента в науке я готов предложить государству и обществу. Сегодня наша наука во многом лишена системы научного менеджмента, и в целом ряде отраслей это не позволяет нам эффективно конкурировать с передовыми западными странами.

— Какие проблемы в научном менеджменте, на ваш взгляд, надо решить в первую очередь?

— Есть сложности по нескольким направлениям. Среди основных проблем — распыление финансирования, недостаточный уровень контроля и соблюдения приоритетных для государства направлений в той или иной дисциплине, проблема кадров. При этом есть возможность создать на государственном уровне программу по повышению эффективности научной деятельности. И разработать критерии такой эффективности — они уже существуют на Западе и достаточно неплохо себя зарекомендовали.

— Как конкретно конкурс может способствовать реализации этих задумок? Вы готовы стать чиновником, если будет такая возможность?

— Я уже когда-то работал на государство, возглавлял департамент в правительстве Мурманской области. Так что опыт у меня есть и такой. Считаю для себя возвращение на госслужбу одной из интересных опций — в случае если это поможет воплотить в жизнь мои идеи и реализовать мой потенциал.