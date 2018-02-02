Вице-губернатор Тамбовской области Кулаков отправлен в отставку

Вице-губернатор Тамбовской области Игорь Кулаков освобожден от занимаемой должности. Соответствующее постановление подписано главой региона Александром Никитиным. Временно исполнять обязанности его заместителя будет руководитель аппарата Олег Иванов.

ИА «Абирег» сообщает, что отставка Кулакова была ожидаемой. Он сам написал заявление на увольнение. В областном правительстве сообщали, что Кулаков находится в отпуске до 22 января.

На пост замгубернатора Игорь Кулаков был назначен в 2015 году. Он курировал работу топливно-энергетического комплекса, сферу ЖКХ, природопользования и охраны окружающей среды, а также отвечал за регулирование тарифов.

До этого не раз избирался депутатом городского совета Котовска и занимал пост гендиректора ЗАО «Котовский завод нетканых материалов».