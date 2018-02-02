«Мы должны добиваться своих побед»

В день 75-летия победы в Сталинградской битве президент РФ Владимир Путин посетил музей-заповедник «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане в Волгограде. Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы, почтил память погибших минутой молчания, а позднее встретился с активистами движения «Волонтеры Победы». Президент призвал молодых россиян быть достойными памяти своих предков, двигаясь вперед и одерживая жизненные победы. В этот же день в городе прошел масштабный военный парад, в котором были задействованы 75 единиц современной боевой техники и более 50 летательных аппаратов, а в самих праздничных мероприятиях приняли участие тысячи жителей и гостей города. Министр культуры Владимир Мединский заявил «Известиям», что именно Сталинград стал не просто символом Второй мировой войны, а синонимом «непобедимости России».

2 февраля Волгоградская область стала всероссийским центром проведения торжеств, посвященных 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. На Мамаевом кургане Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в память участников одной из главных битв Великой Отечественной войны. Позже на торжественном мероприятии, посвященном годовщине победы под Сталинградом, глава государства отметил, что единое сопротивление, готовность к самопожертвованию и духовная мощь «были поистине непобедимыми, непостижимыми, непонятными и страшными для врага».

— Триумфом нашей армии, нашего народа завершилось величайшее сражение Великой Отечественной войны, Второй мировой, да и во всей истории человечества не было таких битв, — подчеркнул Владимир Путин. — Нацисты, покорившие Европу, привыкшие к безнаказанности, впервые были разбиты под Москвой. Теперь они рвались к Волге, чтобы любой ценой взять реванш. Но несокрушимой твердыней встала перед врагом наша страна, встал непреклонный Сталинград. Советские воины будто вросли в израненную землю, превратили в неприступную крепость каждую улицу, траншею, дом, огневую точку. С такой же доблестью боролись за город и его жители. Судьба Родины, всего мира решалась тогда в Сталинграде. И здесь в самой полной мере проявился несгибаемый характер нашего народа. Он сражался за свой дом, за жизнь своих детей, и, отстояв Сталинград, спасли Отечество. Триумф этой битвы стал воплощением мужества, отваги наших солдат и командиров, таланта и смелости замысла советских военачальников.

Именно в этом сражении удалось сокрушить стратегические планы нацистов и открыть путь к полному и окончательному разгрому врага, добавил президент.

Позже в рамках праздничных мероприятий глава государства посетил выставку «Россия. Моя история», где отдельная экспозиция была посвящена Сталинградской битве. Там же Владимир Путин встретился с активистами движения «Волонтеры Победы», которые участвовали в создании этого мультимедийного проекта.

— Мы не просто должны любоваться тем, что было сделано до нас (за это огромное спасибо нашим предкам, без этого не было бы ничего), — сказал, обращаясь к добровольцам, президент. — Но если мы хотим быть на их уровне, мы должны добиваться своих результатов, своих побед и стремиться к ним во чтобы то ни стало, преодолевать трудности, которые перед нами стоят.

Владимир Путин поблагодарил волонтеров за их работу, подчеркнув, что она очень важна.

— В этой связи хотел бы кое-что сказать: вы — люди молодые, занимаетесь очень полезным делом. Но мы все должны об этом говорить и будем об этом говорить, что было сделано нашими предками здесь, в Сталинграде, и в других героических местах, в других героических битвах. Это очень важно, это фундамент, на котором стоит наша страна, — отметил российский лидер, подчеркнув, что молодому поколению необходимо знать «о том, что в наших генах — вот это стремление к победе».

Маршем — в тулупах и кирзовых сапогах

День воинской славы России в Волгоградской области был объявлен выходным. В самом городе-герое 2 февраля прошел военный парад — его принимал командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников. Как и Парад Победы на Красной площади, его разделили на воздушную и наземную части, а главными участниками стали военнослужащие и боевая техника недавно сформированной 8-й общевойсковой армии (ОА) Южного военного округа и самолеты и вертолеты 4-й армии ВВС и ПВО.

Как отметил командарм 8-й ОА генерал-лейтенант Сергей Кузовлев, именно это объединение является историческим наследником легендарной 62-й армии, которая сыграла важнейшую роль в победе под Сталинградом. По площади Павших борцов прошли исторические расчеты, военнослужащие 20-й мотострелковой и 56-й десантно-штурмовой бригад в современной экипировке российской армии: бронежилетах, защитных шлемах, маскировочных костюмах. Торжественным маршем прошли парадные расчеты Росгвардии, военных вузов и представители патриотических движений.

Марш военной техники традиционно начали легендарные танки Т-34. За ними на площадь вышли бронетранспортеры БТР-80, бронемашины «Тигр», боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы 2С19, реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо» и даже зенитно-ракетные системы С-300. Увидели зрители и новейшие бронеавтомобили «Тайфун», а также уникальные оперативно-тактические комплексы «Искандер-М».

Символично, что в параде было задействовано 75 единиц современной боевой техники — по числу лет, прошедших со дня окончания Сталинградской битвы.

Не менее масштабной стала и воздушная часть парада, организованная силами летно-подъемного состава 4-й армии ВВС и ПВО. В небо поднялись более 50 летательных аппаратов, в том числе фронтовые бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25, а также вертолеты Ми-28 и Ми-8АМТШ.

Илья Родимцев, сын дважды Героя Советского Союза генерала Александра Родимцева, специально приехал на мероприятие из Москвы вместе со своими друзьями.

– Парад просто великолепный, — поделился он своими впечатлениями с корреспондентом «Известий». — Меня поразили танки и самолеты. Сейчас бы наши родители сказали: вот бы нам в свое время такую технику под Курском и в Берлине!

Он подчеркнул, что в юбилейные даты смотрит парады 2 февраля именно в Волгограде. Здесь он не просто любуется техникой и военными, а еще и чтит память своего отца. На мероприятие также приехали сын маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Александра Василевского Игорь Василевский и дочь маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Андрея Еременко Татьяна Еременко.

Впечатлил парад и иностранных гостей. На мероприятие прибыли делегации из Германии, Франции, Италии, Англии, Чехии, Белоруссии, Армении и других стран. В 1943 году 95-летний ветеран из Армении Розалия Абгарян, будучи радисткой, участвовала в боях под Сталинградом.

— Меня охватила дрожь, когда я увидела технику, девушек-регулировщиц и военных в белых маскировочных костюмах, — поделилась она с « Известиями » . — Я всю эту технику и военных уже видела в 1941 – 1945 годах. Стою и перед глазами бегут кадры, как будто кто-то отматывает назад киноленту. Я страшно волновалась и даже прослезилась. Вспомнила всё, что было связано с войной.

Не просто символ

— Любая дата, связанная с Великой Отечественной, не только Сталинградской победой, — это особый день в нашем календаре. Не Минкультуры тут что-то оценивать. Сталинграду и его героям все оценки давно даны — и на земле, и на небесах, — заявил «Известиям» министр культуры РФ Владимир Мединский.

Он отметил, что само слово «Сталинград» — давно не просто символ Второй мировой. Это показатель той степени сопротивления и самопожертвования, на которую способен народ.

— Подчеркну — не один герой, не горсть отважных, не отчаянный батальон профессионалов, готовившихся к этому всю жизнь, а именно народ. Миллионы простых, еще вчера — самых мирных людей, — добавил Владимир Мединский . — И эта эталонная историческая мера была выкована на русской реке Волге, в средине нашей Родины. В германской крепости Кенигсберг, самой неприступной цитадели рейха, на стене одного из защитных фортов была нанесена гигантская надпись — обращение к гарнизону: «Солдаты рейха! Русские защищали гражданский город Сталинград 200 дней. Германская военная цитадель Кенигсберг неприступна и будет стоять вечно!». Красная армия взяла Кенигсберг штурмом за неделю. А слово «Сталинград» с тех пор означает, что Россия — неприступна. И будет стоять вечно. Этим всё сказано.

75-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом отмечают по всей России — митингами, возложением венков к монументам, концертами, выставками, встречами с ветеранами и их потомками, акциями в музеях. Также в социальных сетях стартовал международный флешмоб «Спасибо, Сталинград!», цель которого — сказать слова благодарности на разных языках мира защитникам города-героя на Волге.