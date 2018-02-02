Прямой эфир

Глава совета директоров «Газпрома» продал долю в компании

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков вышел из капитала госкомпании, продав все принадлежащие ему акции компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «Газпрома».

Свои активы Зубков продал 25 января текущего года. Председателю совета директоров принадлежало 0,0007611037% пакета акций. После продажи акций размер доли Зубкова сократился до нуля.

Бывший премьер-министр России Виктор Зубков занимает пост председателя совета директоров «Газпрома» с 2008 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Газпром» оценил последствия решения Германии по «Северному потоку-2»
«Газпром» и CNPC подписали соглашение о поставках газа из РФ в Китай

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017