Глава совета директоров «Газпрома» продал долю в компании

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков вышел из капитала госкомпании, продав все принадлежащие ему акции компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «Газпрома».

Свои активы Зубков продал 25 января текущего года. Председателю совета директоров принадлежало 0,0007611037% пакета акций. После продажи акций размер доли Зубкова сократился до нуля.

Бывший премьер-министр России Виктор Зубков занимает пост председателя совета директоров «Газпрома» с 2008 года.