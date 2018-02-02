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Около 500 домов остались без газа из-за аварии под Казанью

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Около 500 домов из-за аварии остались без газа в селе Высокая Гора под Казанью сегодня ночью. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ИЧС России по Республике Татарстан.

Первое сообщение об отключении от жителя одного из домов по Малиновой улице поступило в службу в 3:30. В результате удалось оперативно установить, что газа нет у 1,3 тыс. местных жителей, сообщает ProKazan.ru.

Завершить работы по восстановлению газоснабжения удалось уже к 7:00. По предварительной информации, причиной отключения стала неисправность оборудования на местной газораспределительной станции.

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