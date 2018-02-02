Древний рисунок лося исчез с территории парка в Челябинской области

Древний иероглиф «лось», которому предположительно около 5 тыс. лет, исчез с территории национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области. Об этом стало известно благодаря обновленным архивам онлайн-сервиса с космоснимками Земли.

Зюраткульский рисунок иероглифа невозможно было разглядеть с поверхности земли, окрестных гор и даже самолета. О том, что на склоне находится уникальный рисунок гигантских размеров, стало известно только благодаря снимкам из космоса, которые публикуются в интернете в топографических разделах, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

В результате распространения фотографий рисунка находкой заинтересовались ученые, после чего археолог Станислав Григорьев возглавил первую экспедицию. Никаких следов присутствия человека обнаружить тогда не удалось, несмотря на то что ученые раскопали некоторые фрагменты рисунка. Предполагалось, что работу стоит продолжить и копать дальше, но официальных заявлений на этот счет не поступало.

Теперь же на спутниковой карте и многочисленных снимках Земли можно увидеть, что от гигантского древнего рисунка не осталось и следа. На данный момент причины исчезновения иероглифа не ясны.