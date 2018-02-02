Прямой эфир

Древний рисунок лося исчез с территории парка в Челябинской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Древний иероглиф «лось», которому предположительно около 5 тыс. лет, исчез с территории национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области. Об этом стало известно благодаря обновленным архивам онлайн-сервиса с космоснимками Земли.

Зюраткульский рисунок иероглифа невозможно было разглядеть с поверхности земли, окрестных гор и даже самолета. О том, что на склоне находится уникальный рисунок гигантских размеров, стало известно только благодаря снимкам из космоса, которые публикуются в интернете в топографических разделах, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

В результате распространения фотографий рисунка находкой заинтересовались ученые, после чего археолог Станислав Григорьев возглавил первую экспедицию. Никаких следов присутствия человека обнаружить тогда не удалось, несмотря на то что ученые раскопали некоторые фрагменты рисунка. Предполагалось, что работу стоит продолжить и копать дальше, но официальных заявлений на этот счет не поступало.

Теперь же на спутниковой карте и многочисленных снимках Земли можно увидеть, что от гигантского древнего рисунка не осталось и следа. На данный момент причины исчезновения иероглифа не ясны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 60 тыс. построек майя обнаружили ученые в Гватемале
Археологи нашли пуговицу с символикой Мальтийского ордена в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017