Дело заведено после смерти прикованной матерью к батарее женщины

Уголовное дело возбуждено по факту смерти 37-летней жительницы подмосковного города Рошаль, которую на цепи держала ее мать. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Московской области.

По данным следствия, женщина поступила в больницу без сознания 27 января, где позже скончалась, передает «РИА Новости». На теле погибшей были кровоподтеки в области головы и следы в области запястий.

Ранее СМИ писали, что мать якобы привязывала к батарее и избивала свою взрослую дочь, которая была наркозависимой.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть женщины, передает BFM.RU.

В пресс-службе регионального СК отметили, что после получения результатов комиссионных лабораторных анализов можно будет сделать окончательный вывод о причине смерти.