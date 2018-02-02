Пожилую женщину сбила иномарка в Твери

В Твери произошло ДТП с участием пешехода. Под колесами автомобиля оказалась 77-летняя женщина. С различными травмами она госпитализирована.

Как сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное УГИБДД, авария произошла накануне на проспекте Калинина. Пенсионерка решила перейти дорогу не по пешеходному переходу. В результате ее сбил Renault Logan, за рулем которого был 26-летний водитель.

10 января портал iz.ru сообщал о том, что в Казани на пешеходном переходе сбили велосипедиста-пенсионера. Он пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.