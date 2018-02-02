Ледяные дожди и сильные снегопады приближаются к Коми

В Коми объявлено штормовое предупреждение. Соответствующий режим вводится с 4 по 6 февраля. В эти дни погодные условия значительно ухудшатся из-за сильных и продолжительных снегопадов, а также снижением видимости до 500 м и менее. На юге республики возможны ледяные дожди.

Как сообщает ИА «Комиинформ», за эти дни в регионе может выпасть 40–60% от месячной нормы осадков. Ветер будет усиливаться до 15 м/с. Из-за метелей возможны снежные заносы.

Сильные снегопады ожидаются в эти выходные и в Москве. В столице выпадет почти полная февральская норма осадков — 36 мм, сообщили в центре погоды «Фобос». А за последние сутки с улиц Москвы было вывезено рекордное количество снега — 870 тыс. кубометров.