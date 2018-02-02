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Конгрессвумен играла в Candy Crush во время послания Трампа

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Член палаты представителей от демократов Бренда Доуренс во время послания президента США Дональда Трампа к конгрессу играла в игру на своем смартфоне.

Как пишет телеканал Fox News, опубликовавший фото играющей Лоуренс, конгрессвумен предпочла игру Candy Crush Saga речи американского президента.

Издание отмечает, что Лоуренс оказалась не единственным представителем конгресса, слушавшим американского лидера вполуха. Судя по фотографиям, Бонни Уотсон Колман читала посты в Twitter, а Джойс Битти знакомилась с пресс-релизом, посвященным реакции демократов на послание к конгрессу.

Многие представители Республиканской партии обратили внимание на реакцию демократов во время выступления президента. В частности, она не аплодировали, даже когда Трамп говорил на темы, по которым между членами двух партий нет разногласий.

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