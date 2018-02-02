Конгрессвумен играла в Candy Crush во время послания Трампа

Член палаты представителей от демократов Бренда Доуренс во время послания президента США Дональда Трампа к конгрессу играла в игру на своем смартфоне.

Как пишет телеканал Fox News, опубликовавший фото играющей Лоуренс, конгрессвумен предпочла игру Candy Crush Saga речи американского президента.

Democratic congresswoman caught playing 'Candy Crush' during SOTU https://t.co/mtzaOd8cXZ — Fox News (@FoxNews) February 2, 2018

Издание отмечает, что Лоуренс оказалась не единственным представителем конгресса, слушавшим американского лидера вполуха. Судя по фотографиям, Бонни Уотсон Колман читала посты в Twitter, а Джойс Битти знакомилась с пресс-релизом, посвященным реакции демократов на послание к конгрессу.

Многие представители Республиканской партии обратили внимание на реакцию демократов во время выступления президента. В частности, она не аплодировали, даже когда Трамп говорил на темы, по которым между членами двух партий нет разногласий.