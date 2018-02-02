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Парк для реабилитации детей появится в Рязани в июне 2018 года

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Парк для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках проекты Центра развития добровольчества города «Доступная природа» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, появится в Рязани в июне 2018 года.

Председатель Рязанской городской организации «Центр развития добровольчества города Рязани» Николай Вешта выступает автором проекта. Круглый стол по вопросам создания объекта, на котором планируется обсуждение современных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и первоначальных шагов по благоустройству территории парка, состоится 9 февраля, сообщает РИА «7 новостей».

Круглый стол посетят представители министерства образования и молодежной политики, министерства труда и социальной защиты населения, а также руководство областного Детского-экологического центра и педагоги Центра развития добровольчества Рязани. В парке планируется организовать экологические тропы, игровую площадку, дорожки для игры в мини-гольф, сенсорные тропы и зеленый класс, в котором дети смогут заниматься на свежем воздухе.

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