Глава Роскомнадзора встретился с представителем ассоциации киностудий США

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в пятницу обсудил антипиртский закон и вопросы защиты авторских прав с представителем руководства Американской ассоциации киностудий, президентом и управляющим директором по Европе, Среднему Востоку и Африке Стеном Маккоем.

Как сообщает Роскомнадзор, во встрече Жарова и Маккоя принимала участие глава антипиратского комитета Медиа-Коммуникационного союза (МКС) Екатерина Миронова. На встрече обсуждались вопросы правовой защиты авторских прав и профильного законодательного регулирования. Жаров и Маккой также обсудили международное сотрудничество между общественными организациями, представляющими интересы правообладателей.

Глава Роскомнадзора и представитель ассоциации киностудий США договорились о расширении контактов между этой американской организацией и Медиа-Комуникационным союзом РФ.

Маккой и Жаров поддержали усиление борьбы с пиратством и договорлись продолжить обсуждение вопросом защиты авторских прав на отдельной панельной сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума. Кроме этого, Жаров рассказал Маккою о практике выполнения в России положений антипиратского законодательства.

Американская ассоциация кинокомпаний — некоммерческая организация, созданная для представления интересов крупнейших киностудий США. В ассоциацию входят такие студии как Walt Disney, Paramount Pictures, Sony Pictures, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal, Warner Bros.