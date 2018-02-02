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СК возбудил уголовное дело против главного архитектора Махачкалы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова. Его подозревают в превышении служебных полномочий, повлекшим «тяжкие последствия». 

По данным следователей, в феврале 2015 года Гитинов, выходя за пределы своих полномочий, составил градостроительный план площадью 600 кв. м с нарушением границ земельного участка, принадлежащего местному жителю.

В мае того же года Управление архитектурно-строительного надзора администрации Махачкалы на основании этого плана выдало разрешение на строительство многоэтажного жилого дома частной компании.

После того как компания заложила фундамент 12-этажного жилого дома, в том числе на территории участка, принадлежащего жителю Махачкалы, в отношении администрации города был подан судебный иск.

Горожанин в феврале 2017 года добился в суде сноса заложенного фундамента. Суд постановил провести работы по демонтажу и вывозу мусора за счет городской администрации. 

«Противоправными действиями Гитинова администрации города  причинен ущерб на сумму около 4 млн рублей, тем самым существенно нарушены права и законные интересы муниципалитета и причинены тяжкие последствия», — говорится на сайте СК. 

Отмечается, что по делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемого, в том числе обыски и выемки соответствующей документации.

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