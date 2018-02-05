Царство изобилия

В первые советские годы магазин был сразу закрыт. Но в 1921-м вновь открылся — теперь уже под вывеской «Гастроном № 1». Он считался одним из самых передовых советских магазинов, в которых почти не ощущалось дефицита. Правда, большую часть советской эпохи проработал он в закрытом режиме, купить здесь продукты могли далеко не все. На фото: в отделе овощей-фруктов гастронома № 1, 1992 год