Царство изобилия

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
История торговой империи купцов Елисеевых
0
Слайдами
Списком
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
5 февраля 1901 года на Тверской улице в Москве открылся гастроном купцов Елисеевых, который быстро стал синонимом роскоши и изобилия. Причем сохранить этот статус знаменитому «Елисеевскому» удалось и в советские годы. История знаменитого гастронома и его петербургского побратима — в галерее портала iz.ru
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Магазин прославился благодаря богатым интерьерам, редким по тем временам продуктам и широкому ассортименту прекрасных вин. На фото: торговый зал гастронома, 2016 год
Фото: commons.wikimedia.org
Его основатели, братья Елисеевы, сделали состояние на торговле товарами из колониальных стран — в их магазине действовал специальный колониально-гастрономический отдел
Фото: commons.wikimedia.org
Помимо знаменитых на всю Москву винных погребов, были в «Елисеевском» и собственные цеха — например, продававшийся здесь кофе обжаривали прямо в магазине. На фото: кофейный цех магазина, 1913 год
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Именно Елисеевы познакомили московских покупателей с трюфелями и анчоусами. А вот женскую аудиторию они привлекали выпекавшимися здесь же небольшими пирожными
Фото: РИА Новости/Михаил Дмитриев
В первые советские годы магазин был сразу закрыт. Но в 1921-м вновь открылся — теперь уже под вывеской «Гастроном № 1». Он считался одним из самых передовых советских магазинов, в которых почти не ощущалось дефицита. Правда, большую часть советской эпохи проработал он в закрытом режиме, купить здесь продукты могли далеко не все. На фото: в отделе овощей-фруктов гастронома № 1, 1992 год
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Здание магазина «Елисеевский» на Тверской улице в Москве. Дом был построен еще в XVIII веке архитектором Матвеем Казаковым
Фото: ТАСС/Александр Николаев
В 1903 году второй магазин купцов Елисеевых открылся в Петербурге. Роскошь отделки здания, спроектированного Гавриилом Барановским, должна была говорить о достатке купеческой семьи. На фото: вид на здание магазина, 2016 год
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
На первом этаже здесь было три торговых зала, украшенных зеркалами и дорогими светильниками, а на втором — банк, коммерческие курсы Елисеевых и даже специальное помещение, сдававшееся в аренду театральным труппам. На фото: покупатели в отреставрированном помещении магазина, 2012 год
Фото: ТАСС/Александр Чиженок
Располагавшийся в магазине Елисеевых в Петербурге винный погреб входил в число лучших в Европе. На фото: торговля в магазине, 2012 год
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Интерьеры петербургского магазина — редкий пример прекрасно сохранившегося модерна в Северной столице
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.