СМИ назвали вероятного тренера сборной Италии на ЧМ-2018

Фаворитом среди кандидатов на пост главного тренера сборной Италии по футболу является главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини, заявили итальянские СМИ.

Как отметила La Gazzetta dello Sport, чтобы специалист мог возглавить национальную сборную, федерация футбола Италии может выкупить его контракт, сообщает «Газета.ру».

Напомним, ранее австралийские СМИ сообщали, что Роберто Манчини может стать наставником сборной Австралии на время чемпионата мира по футболу в России.

Манчини возглавил «Зенит» 1 июня 2017 года после отставки с поста тренера Мирчи Луческу. Соглашение с Манчини рассчитано на три года с возможностью продления на два года.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter