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Исследователи из Краснодара отправляются в путешествие по Австралии

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Сегодня из Краснодара стартует экспедиция местного отделения Русского географического общества и центра туризма и экскурсий «Пятый элемент». Путешественники отправляются в Австралию.

Как сообщает ИА «Кубанские новости», исследователи намерены на внедорожниках проехать по всему побережью, замкнув «континентальное окно». Они стартуют в Сиднее и там же должны финишировать. По пути ученые будут собирать этнографический, биологические и геологический материалы, а также снимут фильм о пятом континенте.

В общей сложности экспедиция продлится два месяца. За это время путешественники преодолеют 15 тыс. км. Основными «чек-пойнтами» маршрута, кроме Сиднея, станут Мельбурн, уникальное скальное образование Улуру в центре Австралии, Голубые горы в штате Новый Южный Уэльс и дебри австралийского буша.

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