Нарушения в работе котельных выявили в одном из районов Якутии

Прокуратура выявила нарушения в работе котельных в Алданском районе Якутии. Температура теплоносителя, который поставляется жителям домов, не соответствует нормам, установленным для объектов жизнеобеспечения.

Речь идет о деятельности АО «Теплоэнергосервис», которая работает в городах Томмот, Алдан, поселках Нижний Куранах и Ленинский. В адрес руководства теплоснабжающей организации внесены представления.

Кроме того, как сообщает ИА SakhaNews, прокуратура возбудила дело в отношении Теплоэнергосервиса и отправила материалы в республиканское управление госстроительства и жилищного надзора.

Сейчас в Алданском районе днем температура опускается до -25 градусов, ночью – до -30. В середине следующей недели возможно похолодание до -40 градусов ночью.