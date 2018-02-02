Прямой эфир

Нарушения в работе котельных выявили в одном из районов Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура выявила нарушения в работе котельных в Алданском районе Якутии. Температура теплоносителя, который поставляется жителям домов, не соответствует нормам, установленным для объектов жизнеобеспечения.

Речь идет о деятельности АО «Теплоэнергосервис», которая работает в городах Томмот, Алдан, поселках Нижний Куранах и Ленинский. В адрес руководства теплоснабжающей организации внесены представления.

Кроме того, как сообщает ИА SakhaNews, прокуратура возбудила дело в отношении Теплоэнергосервиса и отправила материалы в республиканское управление госстроительства и жилищного надзора.  

Сейчас в Алданском районе днем температура опускается до -25 градусов, ночью – до -30. В середине следующей недели возможно похолодание до -40 градусов ночью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьер-министр Киргизии извинился перед жителями из-за аварии на ТЭЦ
Около 300 домов остались без отопления в центре Петербурга

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017