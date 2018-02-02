Дело о квартирном мошенничестве на 18 млн передано в суд в Тольятти

Уголовное дело о квартирном мошенничестве на 18 млн рублей передано в суд в Тольятти, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Самарской области.

Суд рассмотрит дело о квартирном мошенничестве на 18 млн рублей. Обвиняемым выступает 42-летний местный житель, который являлся генеральным директором агентства недвижимости.

В ходе расследования дела следственными органами было установлено, что обвиняемый в силу занимаемой им должности предлагал клиентам получить денежные займы под залог квартиры. Только вместо договора о залоге имущества директор предлагал потерпевшим заключить договор купли-продажи, сообщает НИА «Самара».

Подозреваемый утверждал, что такой договор является формальностью, и, используя силу убеждения, уговаривал подписать документы. Таким образом мужчина приобретал права на недвижимость, а затем реализовывал ее. Когда потерпевшие поняли, что их обманули, они обратились в полицию с заявлением.

В общей сложности потерпевшими признаны 12 человек. Совместная сумма ущерба, нанесенная обвиняемым, оценивается в более 18 млн рублей. Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ завершено и передано на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.