Прямой эфир

Дело о квартирном мошенничестве на 18 млн передано в суд в Тольятти

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело о квартирном мошенничестве на 18 млн рублей передано в суд в Тольятти, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Самарской области.

Суд рассмотрит дело о квартирном мошенничестве на 18 млн рублей. Обвиняемым выступает 42-летний местный житель, который являлся генеральным директором агентства недвижимости.

В ходе расследования дела следственными органами было установлено, что обвиняемый в силу занимаемой им должности предлагал клиентам получить денежные займы под залог квартиры. Только вместо договора о залоге имущества директор предлагал потерпевшим заключить договор купли-продажи, сообщает НИА «Самара».

Подозреваемый утверждал, что такой договор является формальностью, и, используя силу убеждения, уговаривал подписать документы. Таким образом мужчина приобретал права на недвижимость, а затем реализовывал ее. Когда потерпевшие поняли, что их обманули, они обратились в полицию с заявлением.

В общей сложности потерпевшими признаны 12 человек. Совместная сумма ущерба, нанесенная обвиняемым, оценивается в более 18 млн рублей. Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ завершено и передано на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заведующая детсадом подозревается в хищении 650 тыс. рублей на Алтае
Суд вынес приговор бывшей сотруднице банка в Псковской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017