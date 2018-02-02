Отработанные ступени «Союз-2.1а» нашли в Зейском районе Приамурья

Специалисты обнаружили в Зейском районе Амурской области четыре отработанных боковых блока первой ступени ракеты «Союз-2.1а». В ближайшее время начнут расчищать площадки для посадки вертолетов, затем ступени будут эвакуированы в места хранения.

Как сообщает ресурс asn24.ru, ранее в Якутии был найден крупный фрагмент второй ступени. Всего же радары зафиксировали шесть точек падения фрагментов. Там сейчас идет отбор экологических проб.

Поиски фрагментов ведутся сразу в нескольких районах Приамурья и Якутии. На территории Тындинского и Зейского районов ищут боковые блоки, в Алданском районе Якутии могут находиться створки головного обтекателя, в Вилюйском районе Якутии — фрагмент центрального блока.

Напомним, пуск ракеты «Союз-2.1а» состоялся 1 февраля с космодрома Восточный. Он стал третьим по счету и планировался 22 декабря 2017 года. Однако после неудачного второго пуска был перенесен.