Прямой эфир

Отработанные ступени «Союз-2.1а» нашли в Зейском районе Приамурья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты обнаружили в Зейском районе Амурской области четыре отработанных боковых блока первой ступени ракеты «Союз-2.1а». В ближайшее время начнут расчищать площадки для посадки вертолетов, затем ступени будут эвакуированы в места хранения.

Как сообщает ресурс asn24.ru, ранее в Якутии был найден крупный фрагмент второй ступени. Всего же радары зафиксировали шесть точек падения фрагментов. Там сейчас идет отбор экологических проб.

Поиски фрагментов ведутся сразу в нескольких районах Приамурья и Якутии. На территории Тындинского и Зейского районов ищут боковые блоки, в Алданском районе Якутии могут находиться створки головного обтекателя, в Вилюйском районе Якутии — фрагмент центрального блока.

Напомним, пуск ракеты «Союз-2.1а» состоялся 1 февраля с космодрома Восточный. Он стал третьим по счету и планировался 22 декабря 2017 года. Однако после неудачного второго пуска был перенесен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роскосмос» анонсировал комплекс для сверхтяжелых ракет на Восточном
Украина испытает новый ракетный комплекс «Ольха»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017