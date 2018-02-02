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Два псковских предприятия незаконно загрязняли атмосферный воздух

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Два местных предприятия не имели разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сообщает пресс-служба Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры.

Сотрудники ведомства в ходе надзорных мероприятий установили, что два предприятия нарушали законодательство об охране атмосферного воздуха, так как осуществляли загрязняющие выбросы без выданного в соответствующем порядке разрешения, сообщает Псковская лента новостей.

В результате руководители предприятий получили представления с требованием устранить выявленные нарушения, а также привлечь к ответственности виновных лиц. Требования прокуратуры были полностью удовлетворены. На данный момент должностные лица, ответственные за происшедшее, получили дисциплинарное взыскание, а юридические лица получили разрешение на выброс вредных веществ.

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